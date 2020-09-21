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لحصر مبيعات التجار.. مصلحة الضرائب تطلق مبادرة "جائزتك فاتورتك".. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:43 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال  الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن مبادرة "جائزتك فاتورتك" هي لتشجيع المواطنين لطلب الفواتير الضريبية.

وأضاف الدكتور السيد صقر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مال وأعمال" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن طلب الفاتورة فيه إحكام إلزام للمجتمع الضريبي وأن المصلحة تكون علي علم بمبيعات التجار.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، أن هناك بعض المواطنين لا يطالبون بفاتورة الأشياء التي قاموا بشرائها لأنهم لا يعرفون مدي أهمية تلك الفاتورة بالنسبة لمصلحة الضرائب.

وأوضح الدكتور السيد صقر، أن مبادرة "جائزتك فاتورتك" تعطي جوائز كثيرة للمواطنين الفائزين، منها سيارة ورحلة حج أو عمرة وغيرها من الجوائز.

وأشار إلى أنه عند شراء المواطنين لاي سلع عليهم طلب فاتورة وعندها يقولون للكاشير أنهم يريدون الاشتراك في تحفيز مصلحة الضرائب.
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