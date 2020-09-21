فيريرا رايح جاي.. سيناريوهات الزمالك البديلة حال عدم التوصل لاتفاق مع العجوز البرتغالي

بات ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صداعا فى رأس مجلس إدارة القلعة البيضاء لاسميا بعد رفض أغلب الأسماء التى تم ترشيحها لتدريب فريق الكرة أمثال باتشيكو، وكريستيان جروس.





ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لحسم الملف خلال الساعات المقبلة لمنحه متسعا من الوقت لإعداد الفريق لمواجهاته المهمة أمام الرجاء البيضاوى المغربى فى نصف النهائى من دوري أبطال أفريقيا، فى مباراة الذهاب التى ستقام فى المغرب الثامن عشر من أكتوبر المقبل، فيما تُقام مباراة الذهاب على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم 24 من الشهر ذاته.





ورحل الفرنسي باتريس كارتيرون عن قيادة فريق الكرة بنادي الزمالك بفسخ تعاقده مع النادى الأبيض من أجل تولى القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي، بعده تم تعيين طارق يحيى لقيادة الفريق بشكل مؤقت لحين استقدام مدير فنى أجنبي خلفا للفرنسي كارتيرون.





ونستعرض في التقرير التالى أبرز المستجدات الخاصة بهذا الملف داخل الزمالك.





فيريرا بديلا لـ كارتيرون

وضع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، هدفًا رئيسيًا فى مفاوضاته لاختيار المدير الفنى الجديد الذى سيخلف باتريس كارتيرون، ويبقى المدرب البرتغالي المرشح الأول انتظارا لحسم المدرب لموقفه من تدريب الفريق.





وتولى فيريرا تدريب فريق الكرة بالزمالك موسم 2014-2015، وحقق مع النادى لقبى الدورى والكأس، فيما خسر كأس السوبر المصرى أمام الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ووصل إلى قبل نهائى الكونفدرالية الأفريقية.





وقاد فيريرا الزمالك فى 41 مباراة، ببطولات الدورى وكأس مصر والسوبر المصرى وبطولة الكونفدرالية الأفريقية، فاز فى 30 مباراة (من بينها مباراتان بركلات الترجيح ببطولة الكأس) وتعادل فى 5 مباريات، وخسر 6 مباريات، سجل 77 هدفًا، وسكنت شباك الزمالك 29 هدفًا ورحل فيريرا عن الزمالك فى 21 نوفمبر 2015.





وتبدو فرصة استقدام فيريرا ضئيلة، إلا أن مجلس إدارة الزمالك متمسك بها من أجل إعادته بعد مشواره السابق مع الزمالك الحافل بالانتصارات.









سيناريوهات بديلة

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على وضع سيناريوهات بديلة لعدم استقدام البرتغالي فيريرا ، لتكون بمثابة خطة طوارئ كبيرة تشمل مجموعة من الأسماء لعدة مرشحين من مدارس مختلفة، سواء اللاتينية أو الفرنسية أو الألمانية أو البرتغالية، من أجل اختيار الأفضل لقيادة الفريق خلال المرحلة الحالية.





كالديرون





يعد الأرجنتينى كالديرون، المدير الفني الأسبق للهلال السعودى، أحد البدائل المطروحة بقوة من أجل الاستعانة بخدماته ولكن لم تحسم إدارة الكرة بالنادى قرارها بشأنه حيث تم الحصول على موافقته ليكون أحد البدائل انتظارا لموقف فيريرا.





كارينيو





دخل الأوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو، المدير الفني السابق للنصر والوحدة السعودى، دائرة الترشيحات لقيادة الزمالك، إلا أنه أخطر وكيله بتأجيل خطوته التدريبية القادمة بعد انتهاء تجربته مع الوحدة السعودى فى 18 أغسطس الماضى ليضعه مسئولو الزمالك فى قائمة البدائل مع الأرجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفنى السابق للوصل الإماراتى.





وتنتظر جماهير نادي الزمالك إعلان مجلس الإدارة عن مدرب فريق الكرة بالنادي بعدما أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك على حسم الملف الشائك خلال الساعات القليلة القادمة لعودة الاستقرار مرة أخرى لفريق الكرة بالقلعة البيضاء.



