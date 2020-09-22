ضبط 2 طن دقيق وسكر مجهول المصدر بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.









أسفرت جهود الحملات عن ضبط 2 طن "دقيق فاخر – سكر حر" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.







