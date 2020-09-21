معهد واشنطن: السلطان هيثم بن طارق يبذل جهودا لإعادة الاقتصاد العماني إلى المسار الصحيح

أكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أهمية الدور الذي تقوم به سلطنة عُمان في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وقال إنه أمر مهم خاصة لبريطانيا والولايات المتحدة.





كما أكد معهد واشنطن الأمريكي في تقرير حديث، أهمية العلاقات الثنائية بين السلطنة وبريطانيا، منوهًا باستمرار التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وقال التقرير إن لندن تستثمر بكثافة في دعم علاقتها مع مسقط لأسباب عديدة من بينها فاعلية الوساطة العُمانية في حل العديد من المشكلات الإقليمية.





ووصف التقرير الأمريكي زيارة وزير الدفاع البريطاني بن والاس إلى السلطنة مؤخرًا بأنها "تجديد لعلاقة قيمة للغاية"، مؤكدًا على أهمية استمرار الشراكة بين البلدين في ظل التحديات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وأوضح التقرير أن تعزيز التعاون بين البلدين يأتي في وقت يبذل فيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الجهود من أجل إعادة الاقتصاد العُماني إلى المسار الصحيح وتجاوز تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، مبينًا أن بريطانيا تشعر بالارتياح لسياسات السلطنة وما تتسم به من تسامح واعتدال.



