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حوادث

ضبط أسمدة زراعية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالمنوفية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:00 ص
اسمدة زراعية
اسمدة زراعية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.


أسفرت جهود الحملات عن ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية بمنوف بمحافظة المنوفية.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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