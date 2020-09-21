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تعليم

جامعة حلوان تعلن عن بدء الحجز فى المدن الجامعية للطلاب الجدد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:41 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم
أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى المدن الجامعية للطلاب الراغبين فى السكن بالمدينة الجامعية بحلوان، حيث تستقبل الجامعة طلبات الطلاب على موقعها الإلكتروني وهو http://app2.helwan.edu.eg/modon/

وأشارت إلى أن الحجز للطلاب الذين لم يسبق لهم السكن فى المدينة الجامعية وهم (طلاب الثانوية العامة + طلاب قدامى لم يسبق لهم السكن من  قبل ).

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كانت الجامعة استعدت لاستقبال الطلاب فى المدن الجامعية وتم تعقيم الغرف وإجراء تعديلات على المدينة والغرف وتقليل عدد الطلاب فى الغرفة الواحدة لإجراء التباعد الاجتماعى بين الطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا.

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جدير بالذكر أن مصروفات المدينة الجامعية العام الماضي كانت 500 جنيه شهريا.
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