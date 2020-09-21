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ديني

بكلمات مؤثرة.. الحبيب الجفري: رحم الله عمي التاجر الأمين المحسن الذاكر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:21 م
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري
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محمد صبري عبد الرحيم
نعى الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، عمه السيد عمر بن عبد الرحمن الجفري، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».


نشر «الجفري» صورتين له بصحبته، وعلق عليها بالكتابة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله العم السيد عمر بن عبد الرحمن الجفري التاجر الأمين المحسن الذاكر المعتني بمجالس العلم والذكر، السائر على قدم والده وعمه السيدين الجليلين عبد الرحمن وعبد الله ابني حسن الجفري في الأمانة والبذل وتفقد الفقراء والاستقامة والشغف بذكر الله تعالى، .. ولولديه السيدين جلال وعبد الله وسائر الأسرة الكريمة خالص العزاء».


وفي سياق مختلف، حذر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات من منزلق الأفضلية أو الاستعلاء، قائلًا: «أنا خير منه خطيئة الشيطان الكبرى التي كانت سببا في طرده على الرغم من كثرة عباداته، فلينتبه الجميع من هذا المنزلق الذي يهوي بصاحبه وهو يظن أنه على دين».


وأضاف: «اللهم ارزقنا من صدق الأدب معك ما نقفُ به على قدم الأدب مع خلقك، ومن معرفة حقيقة أنفسنا ما تفتح به لقلوبنا أبواب معرفتك، يا فتّاح يا وهّاب».


وأشار الحبيب علي الجفري  إلى 4 أنواع من الفتن مذكورة في قصص سورة الكهف، موضحًا أن النوع الأول فتنة الدين: قصة أهل الكهف ، والثاني  فتنة المال: قصة صاحب الجنتين ، والثالث فتنة العلم: قصة موسى مع الخضر، والرابعة فتنة الملك: قصة ذي القرنين.


وواصل: هي تكون مجتمعة في فتنة الدجال فمن قرأ سورة الكهف في كل جمعة وقاه الله فتنة الدجال، جمعة مباركة مع تدبّر سورة الكهف وكثرة الصلاة عليه.


بكلمات مؤثرة.. الحبيب الجفري: رحم الله عمي التاجر الأمين المحسن الذاكر
بكلمات مؤثرة.. الحبيب الجفري: رحم الله عمي التاجر الأمين المحسن الذاكر
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