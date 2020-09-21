بكلمات مؤثرة.. الحبيب الجفري: رحم الله عمي التاجر الأمين المحسن الذاكر

نعى الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، عمه السيد عمر بن عبد الرحمن الجفري، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك».
نشر «الجفري» صورتين له بصحبته، وعلق عليها بالكتابة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله العم السيد عمر بن عبد الرحمن الجفري التاجر الأمين المحسن الذاكر المعتني بمجالس العلم والذكر، السائر على قدم والده وعمه السيدين الجليلين عبد الرحمن وعبد الله ابني حسن الجفري في الأمانة والبذل وتفقد الفقراء والاستقامة والشغف بذكر الله تعالى، .. ولولديه السيدين جلال وعبد الله وسائر الأسرة الكريمة خالص العزاء».
وفي سياق مختلف، حذر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات من منزلق الأفضلية أو الاستعلاء، قائلًا: «أنا خير منه خطيئة الشيطان الكبرى التي كانت سببا في طرده على الرغم من كثرة عباداته، فلينتبه الجميع من هذا المنزلق الذي يهوي بصاحبه وهو يظن أنه على دين».