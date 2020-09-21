من أصل 200 عضو.. أمانة الشيوخ تنتهي من استخراج كارنيهات 190 عضوا.. والنواب يؤكدون: المجلس سيكون له دور هام في مستقبل الحياة النيابية

- ممثلة التنسيقية بالشيوخ: سندرس كل ما يعمل على إرساء دعائم الديمقراطية

- عضو مجلس الشيوخ بسوهاج: ملف الصحة يتصدر أولوياتي

طارق عبد العزيز: مجلس الشيوخ سيكون عليه دور مهم في إثراء الحياة التشريعية









أنهت لجنة تسجيل النواب الجدد بمجلس الشيوخ أعمالها لليوم الثاني على التوالي حيث بلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين الذين استخرجوا كارنيهات العضوية 190 نائبا من اصل ٢٠٠ نائب فازوا في الانتخابات الشيوخ منهم ١٠٠ قائمة و١٠٠ فردي.









ومن المنتظر فور صدور قرار الرئيس بتعيين مائة عضو بالمجلس وفقا للدستور، أن يتم تنظيم حفل استقبال لهم لاستخراج كارنيهات العضوية.





وواصلت اللجنة استقبال الأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ، عملها بمقر مجلس النواب حيث يتم على قدم وساق استكمال تجهيزات مقر مجلس الشيوخ استعداد لانعقاده قبل الخميس الاول من اكتوبر بعد دعوة الرئيس له.





من جانبه، أكد محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الغرفة التشريعية الثانية ستناقش الملفات التي لها الأولوية وفقًا لما نص عليه الدستور، قائلا: سنعمل على دراسة وبحث كل ما يعمل على إرساء دعائم الديمقراطية.





ونفى النائب عقب إنهاء استخراج كارنيه العضوية، أن يكون مجلس الشيوخ منزوع الاختصاصات والصلاحيات، قائلا: "المجلس يؤدي دورا هاما، وفقا لما أقره الدستور من اختصاصات واضحة وحاسمة".









وأشار عزمي إلى أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين المجلسين في ضوء الاختصاصات الممنوحة لكلا منهما وفقا للدستور، مؤكدا أن الدولة تلجأ دائما إلى نظام الغرفتين التشريعيتين في فترة استقرار الوطن، متابعا: كان لزاما أن يعود مجلس الشيوخ للحياة السياسية عقب استقرار الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.





ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه كان هناك ثقل وأعباء كبيرة على مجلس النواب في الخمس سنوات الماضية، مؤكدا أن المجلس الجديد سيساند "النواب" فيما يتعلق بالتشريعات وغيره من الملفات لما فيه الصالح العام.





كما صرح الدكتور أحمد جلال أبو الدهب،عضو مجلس الشيوخ بمحافظة سوهاج، أن توعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والعمل الحر سيتصدر اهتماماته داخل مجلس الشيوخ.





وأكد أبو الدهب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش استخراج كارنية العضوية اليوم ، أن الإهتمام بمراكز الشباب فى القري والمراكز بسوهاج وتوفير الملاعب والأماكن الأمنه لقضاء الشباب لوقت فراغة أيضا من أولويات عمله داخل مجلس الشيوخ.





وأضاف ابو الدهب أن ملف الصحة يأتى أيضا على رأس أولوياته لتطوير المستشفيات بسوهاج وأيضا توجيه الدعم لجنوب مصر والإهتمام بالصعيد، وأيضا المرأة ومشاركتها فى الحياة السياسية والعامة ، لافتا إلى أنه سنضم للجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ.





فيما قال المحامى الدولى طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية، إن مجلس الشيوخ سيكون عليه دورا مهما في إثراء الحياة التشريعية في مصر، موضحا أن مجلس النواب قد أُقل بكثير من الأعباء خلال الفصل التشريعى الأول، وتابع: "وكان نتيجة هذا الثقل التشريعى خروج تشريعات كثيرة تم تعديلها أكثر من مرة في فترات وجيزة، كما أن هناك تشريعات أخرى لم تلقى قبولا في الشارع، فضلا عن عدم تمكن النواب من مناقشة مشروعات قوانين أخرى تهم الشارع المصرى ومنها قانون الإدارة المحلية، وذلك نتيجة ضيق الوقت والزخم التشريعى".





وأضاف عبد العزيز فى بيان صحفى له ، أنه من هنا يأتي دور مجلس الشيوخ في تخفيف العبء من على مجلس النواب ومناقشة مشروعات القوانين التي تحال إليه من مجلس النواب أو رئيس الجمهورية لمراجعتها وتنقيتها قبل إرسالها للنواب، لافتا إلى أن الدستور المصرى منح رئيس الجمهورية ومجلس النواب سلطة إرسال مشروعات القوانين لشيوخ، متوقعا أن يستخدم رئيس الجمهورية سلطاته في هذا الشأن ليرسم مجلس الشيوخ الخريطة التشريعية، مضيفا: "وسنكون في مجلس الشيوخ من الساعين إلى تعزيز التعاون بين غرفتى البرلمان المصرى".





كما أشاد طارق عبد العزيز بأداء الأمين العام لمجلس الشيوخ والأمين العام لمجلس النواب ومدى التعاون بين الأمانتين، لافتا إلى أنه بمجرد انتخاب رئيس مجلس الشيوخ القادم ومن بعده رئيس المجلس النواب سيشهد العمل التشريعى تنسيق وتعاون مثمر بين المجلسين.



