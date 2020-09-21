فرنسا تشدد القيود في ليون بعد ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، تشديد القيود على الحياة العامة في مدينة ليون، بدءا من غد الثلاثاء، لاحتواء الانتشار المتزايد لوباء كورونا.









ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، يأتي القرار الجديد في ظل الارتفاع المتسارع لعدد الإصابات بفيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين المحتاجين للعلاج المركّز في المستشفيات، حسب السلطات المحلية في ليون، مما يثير مخاوف من تطور الوضع إلى حالة عجز عن استيعاب المرضى وانهيار النظام الصحي.









وذكرت السلطات، أن من بين التدابير الجديدة، منع التجمعات التي يفوق عددها 1000 شخص، بعدما كان العدد المسموح به 5 آلاف، كما تم حظر بيع واستهلاك المشروبات الكحولية ابتداء من الثامنة مساء حتى الصباح، وإلغاء معرض ليون الذي كان مقررا افتتاحه من يوم 8 إلى يوم 12 أكتوبر المقبل.







