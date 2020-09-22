AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الاختصاص النوعي للمحاكم.. النقض توضح هذه الحالة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الاختصاص النوعي للمحاكم .

جاء في حيثيات الحكم أنه مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرَّده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مبدأ الإقليمية.. النقض توضح هذه الحالة

قانون إنشاء المحاكم.. النقض توضح هذه الحالة

اختصاصات المحاكم العادية.. النقض توضح

الشرعية الدستورية.. النقض توضح هذه الحالة

سجل المستوردين.. النقض توضح هذه الحالة

القرارات الإدارية النهائية.. النقض توضح هذه الحالة

ترشيحاتنا

أنت قاعد على الدكة ابعد عن الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم مصطفى شوبير

تفاصيل إطلاق النار على كائن فضائي في قاعدة عسكرية أمريكية

ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

أول رد من تويتر بعد الفضيحة العالمية الكبرى

الإعدام لقاتل أمين شرطة بسبب علاقة عاطفية مع زوجته في المنيا

تامر عبدالحميد: كنت أعلم برحيل كارتيرون عن الزمالك منذ 3 أشهر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تفاصيل جديدة تكشف عن بي إم دبليو M3 القادمة

باقتلاع الجدار من مكانه.. سرقة غريبة لـ لوحة شهيرة للفنان بانكسي.. صور

تعرف على تفاصيل سكوتر SYM الخاص بالشباب.. صور