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أستاذ طب نفسي: 75 مليون مريض بالزهايمر في 2030

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور طارق عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس ورئيس جمعية الزهايمر، إن مرض الزهايمر تم اكتشافه عام 1906، لافتًا إلى أن أعداد المصابين بالمرض في تزايد، خصوصًا وأن منظمة الصحة العالمية توقعت أن تصل الإصابات إلى 75 مليونا في 2030، وفي 2050 سيصلون إلى 152 مليون مريض.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتان إيناس الليني وأمنية مهدي، عبر فضائية "سي بي سي"، أنه من الضرورى الاهتمام بتقديم الخدمات للمريض وراعى مريض الزهايمر، منوهًا بأن السبب وراء زيادة الحالات هو زيادة عمر الإنسان.

وأكد أنه من الضروري التشخيص المبكر للمرض من أجل السيطرة عليه، ومتابعة عملية النسيان للأحداث الجديدة بشكل مستمر، كما دعا إلى الاهتمام برعاية مريض الزهايمر لأنه قد يُصاب بالاكتئاب.
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