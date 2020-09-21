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أخبار البلد

مرفق الكهرباء ينفي تحديد قيمة لتكلفة دمج الطاقة الشمسية في الشبكة القومية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
نفى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ما ورد في بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي حول تحديد قيمة لتكلفة دمج الطاقة الشمسية في الشبكة القومية. 


وقال: تأتي إتاحة الدولة للمواطنين دمج القدرات الشمسية في الشبكة القومية في اطار برنامج تحفيزي ثبت نجاحه، وهو برنامج صافي القياس وذلك كتوجه عام للدولة نحو تنمية المرافق لخدمة المواطنين مع العمل على زيادة حصة الطاقة النظيفة والمتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربية في الدولة.


وأضاف: حرصا على توفير الطاقة الكهربية للكافة على الوجه الأمثل، فإن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بصدد دراسة الأعباء الواقعية لهذا الدمج على كافة فئات المستهلكين.
 

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حرصه الكامل على مصلحة المواطنين فإن الجهاز يؤكد كذلك على التزامه بواجباته تجاه الوطن في طريق التنمية والتقدم.
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