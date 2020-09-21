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فن

تريند الفن| محمد رمضان يهين أحمد الفيشاوي .. ونجوم الفن يدعمون بهاء سلطان

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:




تواصل الخلاف بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى بعد أن نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

وتسبب الفيديو في غضب أحمد الفيشاوى الذى قرر الرد وذلك عبر برنامج et بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: "أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك". 




سخر النجم العالمي ذو اصول مصرية رامي يوسف من خسارته لجائزة افضل ممثل كوميدي في حفل الايمي بعد ان نافس عليه عن مسلسله ست كوم رامي". 

ونشر رامي يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر فيديو وشخص ملثم يقف خلف الشباك يحمل الايمي وعلق قائلا :" عندما تخسر الايمي".



مازالت أزمة الفنان بهاء سلطان، مع المنتج نصر محروس، مشتعلة رغم صدور حكم قضائي منذ أيام يفيد بفسخ التعاقد بينهما، ولكن خرج الطرفان بتصريحات نارية ضد بعضهما بعضا. 

وأعلن الفنان بهاء سلطان، عن فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزك" المملوكة للمنتج نصر محروس. 

واستشهد بهاء سلطان بالآية القرآنية: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"، وعلق عبر صفحته على فيسبوك قائلا: "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزك (نصر محروس)". 



يحل اليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة سهير المرشدي، التي تعد واحدة من أهم الفنانات في الوطن العربي، والتي تركت بصمة لدى جمهورها من خلال أعمالها الفنية الناجحة.

ولدت سهير المرشدي، في مدينة طنطا، وتزوجت من الفنان كرم مطاوع وأنجبا ابنتهما الفنانة حنان مطاوع، وانتقلت عائلتها إلى القاهرة إلى حي الحلمية الجديدة والتحقت بمدرسة الحلمية الثانوية للبنات، والدها هو المرشدي بك.

وقالت سهير المرشدي إنها اشتبكت مع كرم مطاوع بسبب مسرحية "الحامي والحرامي"، حيث شاركت فيها رغم نصيحته لها بعدم الاشتراك فيها، وندمت على مشاركتها في المسرحية،مضيفة: "قولت ياريتني كنت سمعت كلامه".
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