للمرة الـ 16 في تاريخه.. العربي بطلا لكأس الأمير الكويتي

أسدل الستار على منافسات النسخة 58 من كأس الأمير في الكويت، بعدما تغلب العربي على حامل اللقب الكويت الكويتي؛ ليتوج بالبطولة للمرة الـ16 في تاريخه ، بنتيجة 2-1.





لم يكن طريق الفريقين للنهائي مفروشا بالورود، فالأبيض حامل اللقب تجنب الظهور في الدور الأول قبل أن يصطدم بالسالمية في دور الثمانية حيث احتاج للوقت الإضافي ليعود من بعيد ويقلب تأخره إلى فوز (4-2)، ولم يختلف الحال في قبل النهائي عندما واجه كاظمة وخرج بالتعادل قبل أن تبتسم له ركلات الترجيح ليبلغ النهائي بشق الأنفس.



