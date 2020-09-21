AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

للمرة الـ 16 في تاريخه.. العربي بطلا لكأس الأمير الكويتي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:31 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أسدل الستار على منافسات النسخة 58 من كأس الأمير في الكويت، بعدما تغلب العربي على حامل اللقب الكويت الكويتي؛ ليتوج بالبطولة للمرة الـ16 في تاريخه ، بنتيجة 2-1.

لم يكن طريق الفريقين للنهائي مفروشا بالورود، فالأبيض حامل اللقب تجنب الظهور في الدور الأول قبل أن يصطدم بالسالمية في دور الثمانية حيث احتاج للوقت الإضافي ليعود من بعيد ويقلب تأخره إلى فوز (4-2)، ولم يختلف الحال في قبل النهائي عندما واجه كاظمة وخرج بالتعادل قبل أن تبتسم له ركلات الترجيح ليبلغ النهائي بشق الأنفس.

أما العربي وإن كان طريقه أسهل نسبيا بتجاوز التضامن بخماسية في الدور الأول والفوز على برقان برباعية في دور الثمانية إلا أنه وجد صعوبات كبيرة في محطة قبل النهائي أمام اليرموك الذي ظهر بمستوى لافت وحرمه من الحسم في الوقتين الأصلي والإضافي ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انحازت للعربي ليتواجد في النهائي الثاني بالموسم الجاري بعد بلوغه نهائي كأس ولي العهد الذي خسره لمصلحة الكويت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مجلس الإدارة يحسم هوية المدرب خلال ساعات.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع كالديرون لقيادة الفريق

طالب بكلية الطب.. شاهد نجم مسرح مصر يفاجئ الجميع بدراسته

متضيعوش وقتنا.. الكمامة تفضح أكاذيب وفبركة فيديوهات جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

احذر .. الشواحن السريعة تدمر بطارية هاتفك

تسبب كوارث صحية.. ابتعد عن تناول الأندومي

لامس أجزاء من جسدها.. حبس طبيب بمستشفى بني مزار هتك عرض مريضة

AdvertisementS

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

"تأثير الأهلي مستمر".. جاريدو يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

ذنب الزمالك .. تعاون كارتيرون يتأخر بخماسية في دوري أبطال آسيا

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

مدحت شلبى ينضم لـ أون تايم سبورتس

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

مفاجأة سارة .. حسام حسن قريبا في قناة الأهلى

لعنة الزمالك .. كارتيرون يتأخر مع التعاون أمام الشارقة الإماراتي

فرج عامر: أحمد سامي شرفني ورفع رأسي

فيريرا رايح جاي.. سيناريوهات الزمالك البديلة حال عدم التوصل لاتفاق مع العجوز البرتغالي

مجلس الإدارة يحسم هوية المدرب خلال ساعات.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع كالديرون لقيادة الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري