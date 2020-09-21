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مرأة

بإطلالة خضراء .. علا الفارس تخطف الأنظار بلوك مثالي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:43 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس على مشاركة متابعيها صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت   بإطلالة جذابة ومثالية، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم من خلال التعليقات.

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وظهرت علا الفارس بإطلالة مميزة؛ مرتدية فستان باللون  الأخضر الناعم  بأكمام طولة ومتوسط الطول، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وتركت علا الفارس شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت علا الفارس إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج؛ واختارت وضع الآي لاينر لتبرز من جمال عينها، ع وضع اللون الفوشيا كأحمر شفاه.

وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع ارتداء الإكسسوارات، واختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع ساعة يد بنفس اللون وخاتم انيق على يديها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها:

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