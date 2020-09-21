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أشرف الداودي: ضخ 7 مليارات جنيه لتنمية محافظة قنا .. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:46 م
محافظ قنا
محافظ قنا
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محمود محسن
أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مياه الشرب ستكون متوفرة بنسبة 100% بجميع ربوع المحافظة، وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.

وأضاف الداودي خلال مداخلة هاتفية لبرنامح رأي عام عبر فضائية ten، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز على متابعة مستوى الأداء والتنفيذ، بأسلوب غير نمطي في إدارة المشروعات.

وتابع محافظ قنا، أن الدولة قدمت برنامجا حكوميا لتطوير صعيد مصر، وكان نصيب المحافظة من تكلفة البرنامج 7 مليارات جنيه لتنمية محافظة قنا.

وأشار الداودي إلى أن الاهتمام بالزراعة كان على رأس الأولويات التى تم الاهتمام بها.
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