اليوم الحكم على 6 متهمين في قضية الاتجار بالبشر

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، حكمها ضد 6 متهمين بارتكاب جريمة الاتجار في البشر وإدارتهم لجماعة إجرامية ببولاق الدكرور.





وأوضح أمر إحالة المتهمين بأنهم جميعا بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر بأن تعاملوا بالاستخدام والإيواء والاستقبال لأشخاص طبيعيين هم الأطفال المجني عليهم كل من عبدالناصر سيد واحمد مجاهد وسعد صلاح وآخرين، وتم ذلك عن طريق نجاحهم في استقطابهم وإيوائهم لمسرح الجريمة مستغلين حاجتهم لمأوي يقيمون به وكان ذلك بقصد استغلالهم جنسيًا واستغلالهم في أعمال التسول كون المجني عليهم لم يبلغوا من العمر 18 عاما على النحو المبين بالتحقيقات.





وقام المتهمون بدفع المجني عليهما الطفلين فارس طارق وصالح حسن لتعاطي جوهر الحشيش المخدر بطريق الإكراه حال كون المجني عليهما لم يبلغا من العمر 21 سنة، كما حازوا واحرزوا جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.





وأكد أمر إحالة المتهمين للجنايات أنهم عرضوا أمن وأخلاق وحياة الأطفال المجني عليهما للخطر بأن أطلقوهم للتسول من المارة في الطرقات وآوهم في أماكن غير معدة للإقامة والمبيت وخالطوهم بالمنحرفين ومن اشتهر عنهم سوء السيرة وفقًا للتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا سلاح أبيض كتر بدون مسوغ قانوني.