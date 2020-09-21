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أحمد أبو الفضل يكشف الموقف الأمني بمدينة الإنتاج الإعلامي ..فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:44 م
مدينة الإنتاج الإعلامي
مدينة الإنتاج الإعلامي
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إبراهيم القادري
قال اللواء أحمد أبو الفضل رئيس قطاع الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي، إن الخدمات الشرطية تقوم بعملها على أكمل وجه، ومدير الأمن يمر علي مدينة الإنتاج الإعلامي  باستمرار.

وأضاف "أبو الفضل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن اللواء علي شلش، مساعد مدير الأمن، كان يقوم بجولة تفقدية منذ قليل، وليس هناك أى ثغرة تبين أن أحد يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي .

ولفت "ليس هناك أحد يجرؤ على أن يقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي".

وتابع أن وزير الدولة للإعلام يصر دائما أن يكون أمن المدينة علي أكمل وجه ودائما يقوم بجولات تفقدية.

ووجه التحية إلى رجال الشرطة علي الخدمات التي يقومون بها في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي.

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