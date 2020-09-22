إهانات واستعراض عضلات.. سر خناقة محمد رمضان وأحمد الفيشاوى.. الأول: آخرك معايا صورة.. والثانى: مش هقبل اعتذارك

-نمبر 2 والدبابة وراء تصعيد الأزمة بين رمضان والفيشاوى

- محمد رمضان لـ الفيشاوى : آخرك معايا صورة

- الفيشاوى يرد: مش هقبل اعتذارك





نشب خلاف حاد منذ أيام قليلة بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوى خاصة بعد إعلان الأخير عن تسجيل أغنية بعنوان "نمبر 2" وهو الأمر الذى سخر منه الأسطورة ولم ينته الخلاف عند هذا الحد بل استمر حتى أعلن رمضان عن أغنيته الجديدة "الدبابة" والتى يوجه فيها رسالة قوية للفيشاوى.





ونرصد تفاصيل الخلاف الذى نشب بين رمضان والفيشاوى فى التقرير التالى.





نمبر 2 :

البداية كانت مع الفنان احمد الفيشاوى والذى أعلن عن تقديم أغنية بعنوان "نمبر 2" وهو الامر الذى اعتبره البعض نوعا من التحدى للاسطورة والسخرية منه بسبب أغنيته الاولى "نمبر 1" لتعود الأزمة وتشتعل مجددًا بعدما أشتعلت في أواخر العام الماضي من قبل زوجة الفيشاوي.





رد رمضان :

حل الفنان محمد رمضان، ضيفًا على برنامج theinsider بالعربي، على تلفزيون دبي، للحديث عن أعماله الفنية، وبعض القضايا المتعلقة بشأنه، والتي أثيرت في الفترة الأخيرة.





وخلال الحلقة، رد محمد رمضان، على سؤال المذيع حول رد فعله من أغنية الفنان أحمد الفيشاوي، التي يحضر لها وتحمل اسم «نمبر 2»، وهل يراها «رمضان» سخرية، من مقولته، وأغنيته الشهيرة «نمبر وان» التي يظل يرددها دائمًا.





وعلق محمد رمضان، على سخرية أحمد الفيشاوي، قائلًا: «مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1.. نمبر وان هو حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1».





وأضاف "رمضان" خلال لقائه فى برنامج "The insider": «بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله نمبر 2 تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، وده اعتراف رسمى للعالم كله».





رمضان يستفز الفيشاوى :

أشعل محمد رمضان من جديد الخلاف مع أحمد الفيشاوى وكشف عن فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن اغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي أخره معايا صورة".





رد قوى من الفيشاوى :

الفيديو الذى نشره محمد رمضان أغضب الفيشاوى الذى قرر الرد وذلك عبر برنامج et بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: ""أنا في الاستوديو واسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".





زوجة الفيشاوى تقصف محمد رمضان :

في شهر ديسمبر 2019، حدثت أزمة كانت حديث الوسط الفني، بين زوجة أحمد الفيشاوي وبين الفنان محمد رمضان، بعدما تهكمت على الأخير في أحد التعليقات، ووصفته بـ لفظ خارج.





وتعود الأزمة، حينما ردت زوجة أحمد الفيشاوي على تعليق أحد أصدقائها، بعد ظهورها الأخير بسيارة فارهة طراز (مرسيدس - E CALSS COUPE)، وسعرها 2 مليون و600 ألف جنيه، مما أثار الجدل.





وكتبت زوجة الفيشاوي الصغير في ردها، تلميحًا مباشرًا على الفنان محمد رمضان، إذ قالت: «زعلانه جدا جدا لاني ضد فكرة الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادى لحد ما الحكاية بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كتير الايام دي...اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك (نمبر زفت وان)»، وهو الشعار الذي يرفعه «رمضان» دائمًا.





وتابعت زوجة الفيشاوي قائلة: «حرام فيه ناس لما بتشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل اي حاجه عشان أسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخلي الناس عاوزه تكون كده ب اي طريقه وده خطر جدا».





زوجة أحمد الفيشاوي تتراجع أمام محمد رمضان

وأنكرت زوجة أحمد الفيشاوي، إساءتها لـ ـمحمد رمضان، بعد الضجة التي أثيرت مؤخرًا بسبب تعليقها الناري ضد «رمضان» دون مبرر، ما أثار حالة كبيرة من الجدل.





ولجأت زوجة أحمد الفيشاوي، إلى تغيير شكل حسابها الشخصي على فيسبوك، من خلال تغيير الاسم من (Nada ElKamel) إلى (Nadia ElKamel)، ثم غيرت صورة حسابها الشخصي، وحذفت التعليق المسيء لـ رمضان، كي تتبرأ من الرد المسيء وتقول أنه منسوب لحساب وهمي، ثم كتبت (زوجة الفيشاوي) في منشور لها، كلمات تبجيل وتقدير لـ رمضان لتنهي تلك الأزمة.





وقالت زوجة الفيشاوي في منشورها الأخير: «محمد رمضان رجل مكافح ذو عزيمة جباره..وموهبة متفردة .. ورجل عصامي ..علي المستوي الشخصي إنسان ذو خلق ..وهو صديق لـ زوجي..وشخصية متواضعة.. وانا مجبتش سيرة محمد في حاجه ولا كنت بحاول توجيه اي كلام مباشر او غير مباشر للاسطوره.لأن اللي بيكتب مش انا».





وتابعت زوجة الفيشاوي الصغير، قائلة: «مش عشان تجيبوا clicks تكتبوا كلام غريب من عندكم .. برجاء تحري الدقه قبل كتابة اي article و اتأكدوا من الحساب اللي بيكتب باسمي عشان فيه impersonaters كتير ...وفيه كذا اكونت fake باسمي..ده راجل ربنا ادالوا حب للعربيات زي ما اي حد عنده شغف بحاجة...وانا مقدرش اسقط علي محمد لاني عندي نفس الشغف ده .ازاي أهاجمه؟».