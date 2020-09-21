شاهد .. منافسة بين أصغر 3 سيارات كهربائية فى العالم.. صور

تخيل لمدة دقيقة أنك رئيس شركة سيارات كبيرة وحان الوقت بالنسبة لك للتوقيع على تطوير سيارة كهربائية صغيرة جديدة ولديك عدد من الخيارات ويمكنك أخذ إحدى سيارتك الحالية التى تعمل بالبنزين وإزالة محركها و تحويلها للعمل بمحرك كهربائى فى مكانها رخيص ولكن الأمر صعب أنك تخاطر بملء صندوق السيارة بالبطاريات لأنه لا يوجد مكان آخر يمكنك وضعه فيهما.





النظام الأساسى الذى يمكن أن يفعل كلا الأمرين له معنى كبير ولكن إذا كنت تشعر بالشجاعة فلماذا لا تمنح المهندسين تفويضا مطلقا ليفعلوا ما هو جديد وصحيح وحرية التصميم بإطلاق سيارات كهربائية من البداية.





وتقوم كل شركة فى عالم السيارات بإصدار أفكار جديدة وتوفيرية لكل عملائها مثل: هوندا E وهى عبارة عن تصميم جديد ونظيف داخل البيئة وتم تطوير E-208 peugeot جنبا إلى جنب مع السيارة التى تعمل بالبنزين وبالإضافة إلى السيارة MINI ELECTRIC عبارة عن سيارة COOPER-S غير شرعية مع محرك إلكترونى وبطارية مدمجة فى المساحات المخصصة للمحرك وناقل حركة أوتوماتيك.





وتكون السيارة أكثر تعرضا للخطر من بين الثلاثة ومع ذلك تمكن مهندسو MINI من تكبير هذه المنصة ويجلس الركاب على ارتفاع 18 ملم مع أن مركز الجاذبية أقل بمقدار 30 ملم ويزن 145 كجم فقط بما أنها أخف سيارة هنا .





وفى واقع الأمر تبدو PEUGEOT أكبر من الناحية المادية ولديها أبواب خلفية وبطارية هائلة تبلغ 50ك وات فى الساعة ولذلك يمكن السماح لها أن تكون أكبر من ذلك بقليل، ولكن هوندا E على الرغم من أنها بنفس حجم الـ MINI تقريبا وبطارية بنفس ذات الحجم ومع ذلك فهى 200 كجم بالإضافة إلى أنها اثقل سيارة موجودة هنا فهي البطء والأقل كفاءة.