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تعليم

جامعة حلوان : افتتاح متحف الفن المعاصر في منتصف أكتوبر المقبل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:53 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
صرح الدكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان و المشرف على مجمع الفنون والثقافة بأن الجامعة قاربت على الانتهاء من تجهيز متحف الفن المعاصر بالجامعة استعدادا لافتتاحه خلال منتصف شهر اكتوبر ٢٠٢٠.


وأوضح ان المتحف يضم بين جنباته مجموعات من المقتنيات من اللوحات الفنية وأعمال النحت والخزف والجرافيك وغيرها، من أعمال فناني مصر التشكيليين والشباب وأبناء كليات الفنون من جامعة حلوان وقاعات للمعارض المتغيرة، ومتحف حلوان.


وأضاف أنه متحف توثيقي ستعرض فيه نماذج ومقتنيات لمدينة حلوان، وجنوب القاهرة على مر الأزمنة والعصور، بالإضافة إلى تاريخ جامعة حلوان منذ تأسيسها كأول جامعة تكنولوجية وفنية متخصصة في مصر.


جدير بالذكر ان مجمع الفنون و الثقافة بجامعة حلوان يضم احد أهم وأكبر المسارح على مستوى مصر حيث ان المسرح يحتوى على اكثر من ١٤٠٠ كرسى و بنيت خشبة المسرح على مساحة ٦٠٠ متر.


ويمثل مبنى العروض الفنية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان طفرة فنية وهندسية نظرا لمحاكاته دور الأوبرا العالمية في تصميمه.
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