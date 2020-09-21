راغب علامة يهاجم الحكومة اللبنانية: نطام فاسد بلا أخلاق

هاجم الفنان راغب علامة الحكومة اللبنانية من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.
وقال علامة من خلال تغريدته :" نظام فاسد ، نظام مجنون ، نظام بلا أخلاق ، نظام منحرف ، نظام موبوء ، نظام ظالم ، نظام خائن ، نظام شحّاد ، نظام للتهجير ، نظام للسرقة والنهب".
وأضاف علامة من خلال تغريدته :" نظام ليس فيه أمل ولا مستقبل ولا عزّة ولا كرامة لإنسان ولا تقدُّم ولا وطنية ! هذا هو النظام اللبناني، هكذا أرادوه من يحكموه ! "
نظام فاسد ، نظام مجنون ، نظام بلا أخلاق ، نظام منحرف ، نظام موبوء ، نظام ظالم ، نظام خائن ، نظام شحّاد ، نظام للتهجير ، نظام للسرقة والنهب ، نظام وسخ ، نظام ليس فيه أمل ولا مستقبل ولا عزّة ولا كرامة لإنسان ولا تقدُّم ولا وطنية ! هذا هو النظام اللبناني ، هكذا أرادوه من يحكموه !— RaghebAlama (@raghebalama) September 21, 2020