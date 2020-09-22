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الشيح السيناوى علاج لفيروس كورونا.. وسكرتير شعبة العطارين يكشف طريقة الاستخدام..فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
نبات الشيح
نبات الشيح
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إبراهيم القادري
قال محمد الشيخ سكرتير شعبة العطارة ، إن عملية النصب باسم الأعشاب انتشرت ولكن هناك رئيس دولة هو يمسي اندريه قام بعمل مشروب مستخلص من الشيح ومنظمة الصحة العالمية لم تهتم بالموضوع في بداية الأمر .

وأضاف محمد الشيخ خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، إن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أكد أن الشيح سيصبح علاجا محتملا لفيروس كورونا .

وأوضح محمد الشيخ ، إن الشيح البلدي السيناوي هو الذي يستخدم في علاج فيروس كورونا .

وتابع : هذا العشب يتم استخدامه كشراب مثل الشاي أو يتم غليه ويترك ويشرب.
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