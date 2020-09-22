الشيح السيناوى علاج لفيروس كورونا.. وسكرتير شعبة العطارين يكشف طريقة الاستخدام..فيديو

قال محمد الشيخ سكرتير شعبة العطارة ، إن عملية النصب باسم الأعشاب انتشرت ولكن هناك رئيس دولة هو يمسي اندريه قام بعمل مشروب مستخلص من الشيح ومنظمة الصحة العالمية لم تهتم بالموضوع في بداية الأمر .





وأضاف محمد الشيخ خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، إن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أكد أن الشيح سيصبح علاجا محتملا لفيروس كورونا الإقليميأكدالشيح





وأوضح محمد الشيخ ، إن الشيح البلدي السيناوي هو الذي يستخدم في علاج فيروس كورونا .



