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حصيلتها وصلت لـ 380 مليار جنيه.. البنك الأهلي يكشف سبب وقف شهادات الـ 15%.. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:33 م
البنك الاهلي
البنك الاهلي
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هاني حسين
كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، عن سبب وقف شهادة استثمار بعائد 15%.

وأضاف يحيي أبو الفتوح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الشهادة بعائد 15% حصلت ما يزيد على 380 مليار جنيه وحققت المرجو منها وهي الوصول إلى 280 مليار جنيه في البنك الأهلي".

وتابع يحيى أبو الفتوح "بعد انخفاض نسب التضخم وتضاءل بعض مشاكل التداعيات الاقتصادية بسبب فيروس كورونا فكان من الضروري إلغاء الشهادة كي يعود الاقتصاد لدورته الطبيعية ويتم تثبيت أسعار الفائدة".

وأكمل يحيي أبو الفتوح "الشهادة بعائد 15% حققت حصيلة ضخمة طوال فترة طرحها".

ولفت يحيي أبو الفتوح "ما زالت هناك شهادة بديلة بـ 3 سنوات بعائد 12% ووجود شهادات الاستثمار بعائد 10.25% لمدة عام و10.50 لمدة عامين".

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