إخواني منشق: الجماعة فقدت القدرة على الحراك والحشد منذ 6 سنوات





وأوضح ربيع في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشعب المصري أدرك حقيقة الإخوان ومخططاتهم لذلك لم يعد يثق في كلامهم أو يستجب لمطالبهم، لذلك لجأت الجماعة إلى طرق جديدة في التحريض وضرب استقرار الدولة، منها الشائعات والأخبار الكاذبة التي تبثها قنوات الإخوان في قطر وتركيا.





وأضاف أن الجماعة سعت أيضا إلى توظيف وجوه جديدة لخدمة مخططتها في تحريض الشعب المصري ومنها "محمد علي" الذي استغله الإخوان لكنه فشل في تحقيق هذا الهدف بعدما كشفه المصريين، بدليل حالة الرفض التي لاقتها دعواته للنزول في 20 سبتمبر 2019 و2020.





ونوه إلى أن الجماعة لجأت أيضا إلى العالم الافتراضي "السوشيال ميديا" سواء على تويتر أو فيسبوك لتحريض المصريين خاصة الشباب، بعدما فقدوا الحشد على أرض الواقع، مستغلة في ذلك كتائبهم الالكترونية لتحيق هذا الغرض.

قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، إن جماعة الإخوان فقدت القدرة على الحراك الثوري والحشد منذ أن لفظهم الشعب في 2014، وما تبعه بعد ذلك من أحداث عنف وعمليات إرهابية تسببت فيها الجماعة لنشر الفوضى والضغط على القيادة السياسية من أجل العودة مرة آخر للحكم.