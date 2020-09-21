الكشف على 44 من راغبي الترشح بالدقهلية اليوم.. وارتفاع العدد إلى 530 شخصا

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، إجراء الكشف الطبى على 44 من راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم، اليوم الاثنين مضيفا أن عدد الذين اجروا الكشف خلال 11 يوما بلغ 630 من راغبى الترشح.









وأكد ان الكشف الطبي يبدأ يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بمستشفى المنصورة الدولى والسنبلاوين و⁩دكرنس العام وبلقاس وميت غمر المركزى بالإضافة للمجلس الطبى العام بالمنصورة.









وأضاف انه يجب على الراغب في إجراء الكشف الطبى أن يكون بحوزته بطاقة الرقم القومى سارية مع صوره لها حيث يتم الاطلاع على الأصل وتسليم الصورة وعدد 6 صور شخصيه الخلفية بيضاء 4×6 بالإضافة إلى دخول الراغب في الترشح على الموقع الذى تم الإعلان عنه وهو http://elections.mohp.gov.eg وتسجيل البيانات الخاصه بالمرشح واحضار الايصال الدال على التسجيل.









وشدد وكيل الوزارة على اتخاذ إدارة المستشفيات كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين على ان تكون الاماكن المخصصة للكشف الطبي له مسارات خاصة وبعيدًا عن اماكن العزل بالمستشفى، مضيفا ان الكشف عبارة عن كشف عن الصحة العامة بالإضافة لكشف نفسي وتحاليل وسيكون هناك تحليل للمخدرات والمسكرات بالمعمل المشترك بالمنصوره.







