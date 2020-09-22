أستاذ استثمار يوضح أسباب قرار وقف شهادات الادخار 15%.. فيديو

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة ، أن تكلفة عبء الدين حمل كبير على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الدولة سوف تنفق المزيد على البعد الاجتماعي.





وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten أن قرار وقف شهادات الادخار الـ 15% جاء بعد تحمل أعباء كبيرة، لافتًا إلى أنها صدرت مع تفشي جائحة كورونا.





وتابع أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة أنه عندما انخفض تفشي كورونا تدريجيا ساهمت في وقف الشهادات.



