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أستاذ استثمار يوضح أسباب قرار وقف شهادات الادخار 15%.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن تكلفة عبء الدين حمل كبير على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الدولة سوف تنفق المزيد على البعد الاجتماعي.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten  أن قرار وقف شهادات الادخار الـ 15% جاء بعد تحمل أعباء كبيرة، لافتًا إلى أنها صدرت مع تفشي جائحة كورونا.

وتابع  أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة  أنه عندما انخفض تفشي كورونا تدريجيا ساهمت في وقف الشهادات.

وأشار إبراهيم إلى أن الفائدة موجبة وليست سلبية، ما يدل على أن هناك فجوة كبيرة للغاية، مؤكدا أن الشهادات الـ 15 التي حصلت على أسس وشروط سوف تستمر حتى نهاية الاستحقاق.
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