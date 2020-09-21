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رياضة

مدرب بيراميدز: سعيد بالفوز وتحقيق 3 نقاط

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:05 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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حسن العمدة
عبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق الكرة أمام الحدود بهدف دون مقابل، موضحا أنه حصد 3 نقاط غالية، ومؤكدا أن المباراة كانت صعبة للغاية وقوية وقليلة الفرص، ومن إحدى الفرص سجل هدف الفوز، ونجح في حصد الثلاث نقاط.


وقال إن الفريق ظهر بمستوى جيد ونجح في التسجيل رغم قلة الفرص، وسجل 3 نقاط هامة تساعده في مسيرة الوصول نحو المنافسة على المركز الثاني ووصافة الدوري.


تشاتشيتش أوضح أن عودة عبد الله السعيد لبيراميدز مهمة للغاية كونه عاد بعد شهر من الإصابة، وبالفعل قدم مباراة قوية للغاية وساعد الفريق في تحقيق الفوز، مشددا على أن المنافسة مستمرة على المركز الثاني وما زال هناك مباريات متاحة للتقدم.


المدرب أكد أن الدوري مهم للغاية من أجل التجهيز لنصف نهائي الكونفدرالية ولكن الدوري مهم أملا في التقدم نحو المركز الثاني، ويركز على هذه النقطة، رغم ضيق الوقت وقلة المساحة بين مباريات الدوري، ولكنه يحاول التعامل مع الوضع بأي طريقة وبرغم الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات والإيقاف.
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