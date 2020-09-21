أهم الأخبار: أبو العينين يعلن ترشحه لمجلس النواب.. وزير الحج السعودي يعلن عودة العمرة

ينشر موقع صدى البلد أهم الأخبار التي نشرت خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أبو العينين يعلن ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب 2021 استجابة لأهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة

أعلن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب 2021، على المقعد الفردي "مستقل" بدائرة الجيزة والعجوزة والدقي، بعد مناشدات عدة من أهل الدائرة الذين طالبوه بخوض الانتخابات.

أعلن النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب 2021، على المقعد الفردي "مستقل" بدائرة الجيزة والعجوزة والدقي، بعد مناشدات عدة من أهل الدائرة الذين طالبوه بخوض الانتخابات.

هزة أرضية تضرب تركيا ويشعر بها المصريون

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مساء اليوم الاثنين، هزة أرضية في منطقة جنوب تركيا وعلى بُعد 625 كيلومترًا شمال مدينة دمياط، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر.

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مساء اليوم الاثنين، هزة أرضية في منطقة جنوب تركيا وعلى بُعد 625 كيلومترًا شمال مدينة دمياط، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر.

تكليفات رئاسية بتنفيذ مشروع سكني على غرار الأسمرات بالمحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس

مجلس الوزراء

، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات حيث

أكد أن هناك تكليفات رئاسية ستعمل الحكومة على تنفيذها، منها البدء في عدد من

مشروعات الإسكان

الحضارية، متكاملة الخدمات، على غرار مشروع الأسمرات، في عدد من عواصم المحافظات.