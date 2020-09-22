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تعليم

أشرف رضا: مسرح مجمع الفنون بجامعة حلوان يسع لأكثر من ١٤٠٠ شخص

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:11 ص
د.اشرف رضا و د. ماجد
د.اشرف رضا و د. ماجد نجم وافتتاح مجمع الفنون
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كريم ناصر
يعد مبنى العروض الفنية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان والذي افتتحه  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس  طفرة فنية وهندسية يحاكي دور الأوبرا العالمية في تصميمه.

صرح الدكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان و المشرف على مجمع الفنون و الثقافة بالجامعة ان  مسرح ومبنى العروض الفنية بمجمع الفنون و الثقافة يعد  من  اكبر المسارح على مستوى مصر  حيث انه يحتوى على اكثر من ١٤٠٠ كرسى و يحتمل اكثر من ٢٠٠٠ شخص فى وقت واحد . 



كما اشار الى ان مجمع الفنون و الثقافة بالجامعة يضم ٦ قاعات اخرى بهم ٥٠٠ كرسى . 

وأضاف  ان مجمع الفنون و الثقافة بجامعة حلوان هدفه الاول خدمة الجامعة و طلابها فى كافة المجالات الفنية و الثقافية
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