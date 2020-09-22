الارتقاء بأماكن الوجهة الحضارية.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير مول سي ستار سكوير .. ومراحل العمل بالبازار الجديد تتخطى الـ٩٠%

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- ا لارتقاء بمستوى الأماكن ذات الواجهة الحضارية - لاند سكيب ومساحات خضراء وسلالم كهربائية - محافظ بورسعيد: مراحل العمل بالبازار الجديد تخطى الـ٩٠%























تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء اليوم، سير العمل في إنشاء البازار الجديد بحي العرب بعد أن وصل مستوى العمل إلى أكثر من ٩٠% من الأعمال.





وأكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بأن البازار الجديد ينهي مع سوق الأسماك أكبر بؤرة أسواق عشوائية كانت موجودة بقلب المدينة بحي العرب لتتحول إلى منطقة الداون تاون للتسوق الغذائي لأبناء المدينة وزوارها بالسوق المجمع وسوق الأسماك والخدمات الفريدة التي يضمها كلا منهم.





وأوضح المحافظ أنه جار الانتهاء من باقى الأعمال الجارية بالبازار تمهيدا لافتتاحه، مؤكدا أن البازار الجديد مصمم على أعلى مستوى وعلى نفس طراز سوق السمك الجديد فى إطار التكامل بين كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الأسواق، والسوق الجديد يمنع التكدس والتزاحم الذى كان يعانى منها الأسواق العشوائية ببورسعيد، ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقى والأمان للمواطنين.





ويعد البازار الجديد الأحدث من نوعه في مصر مثلما كان سوق الأسماك وستكون تلك المنطقة مركزا ومزارا تجاريا وسياحيا لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.



