الارتقاء بأماكن الوجهة الحضارية.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير مول سي ستار سكوير .. ومراحل العمل بالبازار الجديد تتخطى الـ٩٠%

- محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير مول سي ستار سكوير
- الارتقاء بمستوى الأماكن ذات الواجهة الحضارية
- لاند سكيب ومساحات خضراء وسلالم كهربائية
- محافظ بورسعيد: مراحل العمل بالبازار الجديد تخطى الـ٩٠%
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء اليوم، سير العمل في إنشاء البازار الجديد بحي العرب بعد أن وصل مستوى العمل إلى أكثر من ٩٠% من الأعمال.
وأكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بأن البازار الجديد ينهي مع سوق الأسماك أكبر بؤرة أسواق عشوائية كانت موجودة بقلب المدينة بحي العرب لتتحول إلى منطقة الداون تاون للتسوق الغذائي لأبناء المدينة وزوارها بالسوق المجمع وسوق الأسماك والخدمات الفريدة التي يضمها كلا منهم.
وأوضح المحافظ أنه جار الانتهاء من باقى الأعمال الجارية بالبازار تمهيدا لافتتاحه، مؤكدا أن البازار الجديد مصمم على أعلى مستوى وعلى نفس طراز سوق السمك الجديد فى إطار التكامل بين كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الأسواق، والسوق الجديد يمنع التكدس والتزاحم الذى كان يعانى منها الأسواق العشوائية ببورسعيد، ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقى والأمان للمواطنين.
ويعد البازار الجديد الأحدث من نوعه في مصر مثلما كان سوق الأسماك وستكون تلك المنطقة مركزا ومزارا تجاريا وسياحيا لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويضم البازار الذي يقام علي مساحة ٢٤ ألف م٢ محلات جملة وقطاعي للخضراوات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات بحيث يشكل سوق الخضراوات مع سوق الأسماك مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية بالإضافة إلى ٤ بنوك بالإضافة إلى ٨ مطاعم دورين.
كما تفقد محافظ بورسعيد مساء اليوم سير العمل فى تطوير مول سي ستار سكوير بشارع عاطف السادات رافقه خلالها العميد نعمان محمد رئيس حي الشرق ، والقائمون على أعمال التطوير .
ووجه المحافظ خلال جولته ، بسرعة الانتهاء من تطوير المول ورفع كفاءته ، مشددا على أن يكون التطوير بشكل جمالي يليق بالموقع الذى يتواجد به شارع عاطف السادات ، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق التى تمثل جذبا سياحيا بالمحافظة .
وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير التى تحدث بعدد من المنشآت والمناطق الحيوية تأتى فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الأماكن التى تعتبر واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام أبناء المحافظة وزائريها خاصة مع الاهتمام الحالى برفع كفاءة وتطوير المنشآت السياحية والطرق.
وتشمل أعمال التطوير عمل لاند سكيب للمنطقة بشكل جمالي بالاضافة الي مسطحات خضراء وسلالم كهربائية وأعمال المرافق الي جانب تصميم اكشاك بشكل جمالي.