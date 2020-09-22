عملت لبلدنا كتير.. سيدة ريفية بالدقهلية تبعث برسالة للرئيس: اللي أنجزته محصلش من سنين

وجهت سيدة ريفية من أبناء تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقالت الحاجة ألطاف إبراهيم: "رسالتى للرئيس السيسى بقوله ربنا يحفظك وينجيك وينتقم من أى حد بيضر البلد أو يحاول أذيتها، أنا الحمد لله ست بسيطة مش محتاجة حاجة من حد يا ريس، أنا بس عايزة أقول لك رسالة، انت عملت للبلد كتير وربنا يحفظك ويحفظ مصر ويبعد عنها أي شر ومكروه، أنا عشت بره سنين طويلة ومش محتاجة حاجة، دا كلام جوايا نفسى تسمعه".وأضافت: "ربنا معاك ويحفظك، أنا بدعي لك في كل صلاة إن ربنا يبعد عنك أي شر وينجيك ويحفظك لمصر، مصر اللي تستاهل كل حاجة حلوة، مصر أم الدنيا".وتابعت: "الجيش والشرطة هما اللي بيحافظوا على البلد، لازم نقف معاهم ونساندهم، مصر أم الدنيا وهتفضل مصر أم الدنيا".وأكدت: "إنت عملت إنجازات لمصر متعملتش من سنين طويلة، والحمد لله بقى عندنا حقول الغاز وعندنا ذهب وعندنا آثار وحاجات كتيرة بنشوفها كل شوية، ربنا يجعلك وش الخير على مصر دائما وينجيك ويبعد عنك ولاد الحرام، أنا كل اللي بتمناه يا ريس إني أشوفك، ربنا ينجيك من أي شر ويحفظك ويحفظ مصر".