تحذير للمعتدين على النيل من الفيضان.. متحدث الري يشرح التفاصيل.. فيديو

قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر تشهد الآن موسم الفيضان ويتم حجز وتخزين هذه الامطار أمام السد العالي.





وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن الفيضان كان مبشرا خلال الأيام الماضية، ونحن نحاول الاستفادة قدر الإمكان من كميات المياه الزائدة.





واوضح محمد السباعي ، أن هناك بعض التعديات على أراضى طرح النهر من قبل المواطنين؛ وهذا يتسبب في بعض الاختناقات للمياه . التعدياتعلىأراضى





وأشار إلى أن ارتفاع منسوب المياه ، حدث ايضا العام الماضي ، وهذا بسبب حدوث زيادة في الفيضان ، كما أن هذه الفترة من الزمن لا يكون بها احتياج إلى المياه .



