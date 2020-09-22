تحذير للمعتدين على النيل من الفيضان.. متحدث الري يشرح التفاصيل.. فيديو

قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر تشهد الآن موسم الفيضان ويتم حجز وتخزين هذه الامطار أمام السد العالي.
وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن الفيضان كان مبشرا خلال الأيام الماضية، ونحن نحاول الاستفادة قدر الإمكان من كميات المياه الزائدة.
واوضح محمد السباعي ، أن هناك بعض التعديات على أراضى طرح النهر من قبل المواطنين؛ وهذا يتسبب في بعض الاختناقات للمياه .
وأشار إلى أن ارتفاع منسوب المياه، حدث ايضا العام الماضي، وهذا بسبب حدوث زيادة في الفيضان، كما أن هذه الفترة من الزمن لا يكون بها احتياج إلى المياه .
ونوه أن خط تهذيب النهر، يتم تحديده من قبل وزارة الموارد المائية والري، ولا يجب التعدي عليه إطلاقا، لافتا إلى أنه تم ازالة 56 ألف حالة تعد علي نهر النيل .