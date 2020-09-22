مقابل جوائز مالية وشهادات.. جامعة حلوان تعلن مسابقة لأفضل بحث علمي

أعلنت إدارة النشاط العلمى بجامعة حلوان لطلابها المقيدين بالعام الدراسى 2020/2021 عن مسابقة أفضل بحث علمى فى المجالات المختلفة، وعلى الطلاب الراغبين فى المشاركة فى المسابقة إرسال البحث العلمى على الإيميل التالى:





[email protected]





وقالت الجامعة إنه على الطالب إرسال صورة بطاقته الشخصية وصورة كارنيه الجامعة ورقم التليفون مع البحث علمى على الميل المذكور سابقا.





وأوضحت أن آخر موعيد للتقديم وإرسال الأبحاث هو يوم الأربعاء الموافق 30 /9/2020، وأن أول ثلاثة مراكز سوف يحصلون على جوائز مالية وشهادة الحصول على المركز من الجامعة.

ووضعت الجامعة شروطا لكتابة البحث وهى:

1/ أن يكون نوع الخط Simble arbic

2/ حجم الخط يكون 16

3/ ولا يقل البحث عن 10 صفحات ولا يزيد على 20 صفحة

وان التقيم يتم بأهمية عنوان البحث لحل المشكلات المجتمعية وطريقة وضوح البحث وطريقة كتابة البحث و بالالتزام بقواعد وخطوات المنهج العلمي.