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سيارات

شاهد.. تفاصيل جديدة تكشف عن بي إم دبليو M3 القادمة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت مؤخرا شركة بى ام دبليو صورا تشويقية جديدة لسيارة بي إم دبليو M3 موديل 2022 ، وهذا يدل على أهمية السيارة لدى الشركة المصنعة لها.


وتظهر الصور هذه المرة للسيارة بي إم دبليو M3 موديل 2022 الشبك الأمامي الجديد ومقبض ناقل الحركة والمقاعد الرياضية لـ M3 الجديدة كليًا .


ومثل شقيقتها فى الفئة الرابعة كوبيه، حيث ستحصل على شبك أمامي ضخم محاط بمآخذ هواء كبيرة بفتحات على شكل قرص العسل ، بالاضافة الى المصابيح الأمامية الأنيقة والطلاء الأخضر المعدني وغطاء المحرك المنتفخ.


كما تستمد السيارتان M3 و M4 الجديدتان قوتهما كما هو متوقع من محرك بـ 6 أسطوانات مزدوج التيربو سعة 3 لترات، وهو نفس المحرك المستخدم في X3 M وX4 M، حيث يولد في هذه الطرازات قوة تصل إلى 473 حصانا و503 حصان.


بالاضافة الى نظام دفع على جميع العجلات، كما سيتم توفير السيارة بنسخ ذات دفع خلفي مع ناقل حركة يدوي بست سرعات ، لعشاق  السيارات الرياضية .


والجدير بالذكر ان شركة بى ام دبليو أعلنت مسبقا انه سيتم الكشف عن السيارة M3 رسميًا في يوم 23 سبتمبر الجاري إلى جانب شقيقتها M4.

شاهد.. تفاصيل جديدة تكشف عن بي إم دبليو M3 القادمة
شاهد.. تفاصيل جديدة تكشف عن بي إم دبليو M3 القادمة
شاهد.. تفاصيل جديدة تكشف عن بي إم دبليو M3 القادمة
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