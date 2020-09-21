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فن

مي سليم: أستعد لـ ضربة معلم مع محمد رجب

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:59 م
مي سليم
مي سليم
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سعيد فراج
قالت الفنانة مي سليم: إنها تستعد لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد «ضربة معلم» للفنان محمد رجب، خلال الفترة القليلة المُقبلة. 
وأضافت مي سليم، في تصريح خاص لـ صدى البلد إنها تنتظر البدء في التصوير خلال أيام، لافتة إلى أنها منشغلة بالاستعداد للتصوير، متحفظة عن كشف أي تفاصيل حول العمل أو الدور، لافتة إلى أنه دراما اجتماعية. 

المسلسل يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من مي سليم، رياض الخولى، ومحمد عز، وإنعام سالوسة، ومحسن منصور، ورانيا فريد شوقى، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق. 

وينتمى العمل إلى نوعية مسلسلات 45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى، ويلقى الضوء على بعض الظواهر الاجتماعية التى تتواجد حاليا فى مجتمعنا.

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