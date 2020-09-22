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أخبار العالم

هاني سعد: مصر تشهد نهضة حقيقية.. والإعلام يلعب دورا مهما في دعم المبدعين

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:26 ص
صدى البلد
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بحضور كوكبة من المعماريين والمصممين ورجال الإعلام؛ انطلقت احتفالية "القاهرة ستوكهولم.. أيام التصميم" التي أقامتها مجلة البيت بالتعاون مع سفارة السويد بالقاهرة داخل مقر بيت السفير بالزمالك.

وخلال الاحتفالية، صرَّح المصمم المعماري هاني سعد: "المبدعين المصريين يحققون انجازات كبيرة خاصة مع تشهده البلاد من نهضة معمارية وتطوير ملموس من خلال المشروعات الكبرى، وعلى الاعلام تسليط الضوء عليها، وهو الدور الذي تقوم به مجلة البيت، وهي الراعي الأول للفنانين والمبدعين، فهي تحرص على دعمهم دائمًا والتي تجمع باستمرار كل المصممين والفنانين والمبدعين معًا، وبالنسبة لي لطالما كانت البيت هي الداعم الأول لي على مدى مشواري، وهي مرجع دائم لإنتاجنا التصميمي والإبداعي باختلاف أشكاله، ولقاؤنا اليوم هو تعبير عن كون البيت هي الملتقى الأسمى للمبدعين فهي بيت لكل الفنانين".

واحتفت مجلة البيت خلال الحفل بالمبدعين من السويد ومصر في مجالات التصميم والصناعة والفن حيث تتزامن هذه الفعالية مع إصدار مجلة البيت عددها الخاص الذي يضم لأول مرة زيارات خاصة وموضوعات عن السويد كدولة رائدة في مجالات التصميم والإبداع بمختلف جوانبه الثقافية والاجتماعية كما استعرضت خلال الاحتفال جماليات المدينتين القاهرة وستوكهولم
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