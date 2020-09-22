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أخبار العالم

ارتفاع في إصابات كورونا بالبحرين

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:32 ص
كورونا في البحرين
كورونا في البحرين
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شريف سيد
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من بينها 146 حالة لعمالة وافدة. 

كما سجلت الصحة البحرينية 3 حالات وفاة خلال 24 ساعة، وتعافي 676 شخصا. 

ووفقا لما تقدمن تكون البحرين قد سجلت 58626 حالة تعافي، و224 حالة وفاة، ووجود 6902 حالة يتم معالجتها. 

ومن جهتها، قالت وزيرة الصحة البحرينية فائقة الصالح،  السبت الماضي، إن المملكة تشهد حالة ذروة انتشار وباء كورونا، حيث أرجعت سبب ذلك لتراخي وتهاون بعض فئات المجتمع بالإجراءات الوقائية.

وأوضحت: "هذه الفترة توصف بمرحلة الذروة، ومازال عدد الحالات المكتشفة بازدياد، وستظل هذه الأرقام مرتفعة إذا استمر التراخي والتهاون من الفئات غير المسؤولة في البحرين"​​​.
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