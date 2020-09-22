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أخبار العالم

هجوم تركي جديد على الاتحاد الأوروبي لهذا السبب

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:39 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
وجهت تركيا، اليوم الثلاثاء، انتقادات؛ لعقوبات الاتحاد الأوروبي على الشركات التي انتهكت قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
 

وأكد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل،  أمس الاثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد، أجمعوا على ضرورة استمرار العمل على الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية.


وقال "بوريل"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إن عملية "إيريني" المشتركة في ليبيا، تساهم بشكل ملموس في تطبيق حظر السلاح المفروض من قبل الأمم المتحدة في ليبيا.


وأشار بوريل إلى أن هناك مؤسستين شاركتا في انتهاك حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، موضحًا أنه تم ضبط فرض عقوبات على تلك الجهات.


وكانت عملية "إيريني" الأوروبية، أعلنت أمس الأول، الوصول إلى قدرتها التشغيلية بالكامل، عقب انضمام آخر سفينة يونانية إليها لتطبيق حظر السلاح المفروض على ليبيا.
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