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أخبار العالم

حقيقة استعداد إيران لاستهداف مصالح الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:29 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
رجح محللون أمريكيون، عدم شن إيران أي هجمات على الولايات المتحدة أو مصالحها في العالم، وذلك بسبب خوفهم من استغلال هذه الهجمات في زيادة شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وقال المحللون، لـ"صحيفة وول ستريت" جورنال الأمريكية إن إيران قد حولت استراتيجيتها العسكرية اتجاه الولايات المتحدة عقب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق. 

وأضاف مسئول أمريكي إلى الصحيفة أن: "إذا لم تكن تريد إيران إعادة انتخاب الرئيس فإن أسوأ شيء يمكن أن تفعله هو القيام بفعل يغضب الرأي العام الأمريكي". 

وحول الصواريخ التي تطلق على السفارة الأمريكية في العراق قال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية إن الغرض منها هو توصيل رسالة وليس استهداف المصالح الأمريكية. 

وقال بعض المراقبين إن إيران لا تريد اتخاذ إجراء قد يدفع الولايات المتحدة إلى تغيير خططها لخفض عديد قواتها في العراق.
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