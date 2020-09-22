العالم شهد بنجاحها.. وزير الصحة الأسبق يوضح معلومات جديدة عن مبادرة 100 مليون صحة.. فيديو

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، إن أهم ما يميز مبادرة ١٠٠ مليون صحة أنها مبادرة تاريخية لأنها لم تحدث في أي دولة في العالم من قبل.





وأضاف الدكتور عادل العدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن مبادرة ١٠٠ مليون صحة قامت بفحص ملايين من المواطنين المصريين وتم تشخصيهم علي أعلي مستوي.





وتابع وزير الصحة الأسبق، أن مبادرة ١٠٠ مليون صحة كانت أحد المحاور الأساسية في الخطة القومية للوقاية والقضاء علي فيروس سي.





وأوضح الدكتور عادل العدوي، أن هذه المبادرة بدأت منذ عام ٢٠١٤؛ عندما كانت مصر تعاني من العديد من الأزمات، ولكنها نجحت، وجميع دول العالم تشهد بذلك.



