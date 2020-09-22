جيلهم متطور جدا.. أشرف عبد الباقي: اتعلمت من شباب مسرح مصر أكتر ما اتعلموا مني..فيديو

قال الفنان أشرف عبد الباقي ، إن شباب مسرح ممصر، سلوكهم لم يتغير معي، وسلوكهم عندما تغير في تعاملهم مع الآخرين؛ أنا أقدره تماما، وأرى أنه جيد جدا .





وأضاف أشرف عبد الباقي خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دي إم سي ،: إنني اضع نفسي مكانهم طوال الوقت واري ان كل فرد منهم لديه طموح.





أشرف عبد الباقي ، أن "شباب مسرح مصر حدث لهم شيء وعندما يراه احد؛ يقول انه شىء كويس، ولكني ارى انه عيب، وهو النقلة السريعة ". وأوضح





وتابع : ما قمنا به خلال 20 عاما، فعله شباب مسرح مصر خلال عام ، وهو انهم اصبحوا معروفين ، والناس تلتقط الصور معهم ، وهم يستحقون ذلك .





وأشار إلى أن المسرحية يتم عرضها وتصويرها الان خلال أسبوع، كما أنني تعلمت من شباب مسرح مصر أكثر ما تعلموا مني، وحقيقي جيلهم متطور جدا.