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جيلهم متطور جدا.. أشرف عبد الباقي: اتعلمت من شباب مسرح مصر أكتر ما اتعلموا مني..فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:45 ص
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
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إبراهيم القادري
قال الفنان أشرف عبد الباقي ، إن شباب مسرح ممصر، سلوكهم لم يتغير معي، وسلوكهم عندما تغير في تعاملهم مع الآخرين؛ أنا أقدره تماما، وأرى أنه جيد جدا .

وأضاف أشرف عبد الباقي خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دي إم سي ،: إنني اضع نفسي مكانهم طوال الوقت واري ان كل فرد منهم لديه طموح.

وأوضح أشرف عبد الباقي ، أن "شباب مسرح مصر حدث لهم شيء وعندما يراه احد؛ يقول انه شىء كويس، ولكني ارى انه عيب، وهو النقلة السريعة ".

وتابع : ما قمنا به خلال 20 عاما، فعله شباب مسرح مصر خلال عام، وهو انهم اصبحوا معروفين، والناس تلتقط الصور معهم، وهم يستحقون ذلك.

وأشار إلى أن المسرحية يتم عرضها وتصويرها الان خلال أسبوع، كما أنني تعلمت من شباب مسرح مصر أكثر ما تعلموا مني، وحقيقي جيلهم متطور جدا.
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