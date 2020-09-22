أشرف عبد الباقي يتحدث عن تجربته مع المسرح.. وعرضه الجديد صباحية مباركة.. فيديو

قال الفنان أشرف عبد الباقي : إن مسرح مصر كان تجربة، وقمنا فيها بعمل 130 مسرحية، وما كان يشغلنا؛ ما هو القادم بعد مسرح مصر؟.





واضاف اشرف عبد الباقي، خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دى ام سى ، ان "ربيع واوس اوس اخذتهما من مجموعة مسرح مصر، بالاضافة الي مجموعة من الشباب عملوا معي في مسرحية جريمة في المعادي، وقمنا بعمل مسرحية صباحية مباركة" .





واوضح اشرف عبد الباقي ، أن مسرحية صباحية مباركة، كبيرة ، ويوجد بها ديكورات وغناء لايف .





واستطرد: مسرح مصر بدأنا العمل فيه، في وقت كان صعب جدا، ووقت تصويرها كانت هناك مظاهرات بجانبنا .





ونوه إلى أن مسرحية صباحية مباركة ايضا تعرض في وقت صعب؛ وهو أزمة فيروس كورونا، ولكننا نتبع جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة .

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