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فن

من داخل الاستوديو.. رامي جمال مع نادر حمدي لتسجيل أحدث أغانيه

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:48 ص
رامي جمال
رامي جمال
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مصطفى كرم
نشر الفنان رامي جمال صورة له من داخل استوديو؛ أثناء التحضير لإحدى أغانيه الجديدة.

وظهر رامي جمال مع نادر حمدي وأحمد المالكي، وعلق على الصورة : "مع المبدعين سهم ونادر حمدي واحمد المالكي معانا بكلماته وروحه، ووعد بقنبله فنيه اشراف اجتماعي فؤاد".

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".


أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.
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