AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

باقتلاع الجدار من مكانه.. سرقة غريبة لـ لوحة شهيرة للفنان بانكسي.. صور

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
جدار
جدار
Advertisements
عزة عاطف
في ظروف غامضة؛ اقتلع شخص مجهول، جدارا كاملا، رُسمت عليه لوحة فريدة، للفنان الفرنسي الغامض «بانكسي»، بعدما بقيت على الجدار لأكثر من عقدين.

واستيقظ سكان إيستفيل على الاختفاء الغامضة للوحة "الغوريلا ذات القناع الوردي" الخاصة بالفنان الشهير «استنسل بانكسي»، من على جدار، بجانب نادي نورث بريستول الاجتماعي السابق، مسقط رأس الفنان.

اللوحة كانت موجودة على جانب مبنى، أصبح الآن ملكًا لمركز جلال آباد الإسلامي، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر أعمال الفنان غموضًا ومراوغة. 

وفي عام 2011، تم طلاء الجدار عن طريق الخطأ من قبل صاحب المبنى، الذي لم يكن على دراية بأهميته، لكن تم ترميمه جزئيًا لاحقًا.

ولكن الآن اختفت الغوريلا الباهتة بالكامل، ولا يُعرف أين ذهبت أو من قام بإزالتها، ولكن يُعتقد أن من فعل ذلك قد استخدم "صاروخا" في سرقته.

وقال شاهد يدعى "جوش جوكس" إأنه رأى شاحنة صغيرة متوقفة في الموقع يوم الاثنين، ظن أنها قد تم ترميمها.

ومع حلول يوم الخميس لم تكن اللوحة هناك، وأضاف: "أرى أنها قد سرقت الآن، وهذا عار"، وقد أكدت شرطة أفون وسومرست، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي سرقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

105 لوحات من جنوب شرق آسيا.. داخل أروقة متحف سان دييجو للفنون

صور مذهلة لـ غوريلا مهددة بالانقراض تحتضن رضيعها فور ولادته

قمع اللاجئين| سر إطلاق الرسام الغامض بانكسي قارب النجاة لويس ميشيل .. صور

ترشيحاتنا

الحكومة: تنفيذ 146 مشروعا في شمال سيناء بتكلفة 4.8 مليار جنيه

أخبار الفن.. عمر كمال: حمو بيكا فضحنا في تونس.. أزمة قبلات سيرين عبد النور.. خناقة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

ميدو: قميص منتخب مصر خسارة في سمير صبري

تسبب كوارث صحية.. ابتعد عن تناول الأندومي

التنمية المحلية تزف بشرى لأهالي بورسعيد بشأن التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

ولعوا فيه .. ضحية جديدة للتنمر بالمنوفية .. محمد مات متأثرا بإصابته بعد 10 عمليات جراحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باقتلاع الجدار من مكانه.. سرقة غريبة لـ لوحة شهيرة للفنان بانكسي.. صور

تعرف على تفاصيل سكوتر SYM الخاص بالشباب.. صور

أرادت تصوير نفسها.. امرأة تسقط من نافذة سيارة على طريق سريع في بريطانيا