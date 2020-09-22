اتهام شرطي أمريكي بتسريب معلومات لصالح الصين

وجهت النيابة العامة في نيويورك، اتهاما، إلى شرطي ، بالعمالة الاجنبية؛ وذلك عقب اتهامه بتسريب معلومات سرية إلى السلطات الصينية.





ووفقا لوسائل إعلام أمريكية؛ فإن الشرطي المتهم ، من أصول صينية، وقدم معلومات حول نشاط أبناء منطقة التبت في نيويورك ، إلى الدبلوماسيين في القنصلية الصينية.





وأشار التحقيق ، إلى أن الشرطي كان على اتصال دائم مع المسئولين الصينيين في القنصلية منذ عام 2018، وكان يقدم لهم معلومات سرية حول أعمال الشرطة.





كما وجهت السلطات ، تهمة الاحتيال الإلكتروني ، إلى الشرطي ، وكذلك "تقديم معلومات كاذبة ، وعرقلة التحقيقات".



