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كنت بدبح في العيد.. أشرف عبد الباقي يكشف تفاصيل يوم وفاة علاء ولي الدين.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:32 ص
أشرف عبد الباقي وعلاء
أشرف عبد الباقي وعلاء ولي الدين
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إبراهيم القادري
قال الفنان اشرف عبد الباقي، إن حادث وفاة الفنان علاء ولي الدين، وقع في أول يوم العيد، ووقتها كنت اقوم بالذبح، وبعد ان انتهيت، قمت بجلب الموبايل؛ للرد علي رسائل العيد .

واضاف اشرف عبد الباقي خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دى ام سى ، أن معتز اخو الفنان الراحل علاء ولي الدين اتصل بي عندما كنت اقوم بالرد علي الرسائل، وقال إلى "الحق علاء " وذهبت وقتها من المعادى الى مصر الجديدة في 10 دقائق .

واوضح اشرف عبد الباقي ، عند وصولي؛ قمنا بالذهاب به إلى المستشفى المتواجد به، وقمت بإبلاغ الجميع بخبر وفاته، ولم اكن أرى الارقام من حزني.

وأشار إلى أن علاء ولي الدين هو الذي كان يعمل علي تجمعنا كلنا، وكنت علي تواصل معه يوميا.

واستطرد: كنت أقابل هنيدى وآدم وصلاح عبد الله مع علاء ولي الدين  .
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