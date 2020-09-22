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منوعات

الشتاء الأكثر رعبًا.. توقعات بإصابة مزدوجة بالأنفلونزا وكورونا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
مع قدوم فصل الشتاء وزيادة المخاوف من انتشار أشرس لـ كوفيد -19؛ يُنصح الناس بالحصول على لقاح الإنفلونزا؛ للمساعدة في الحماية من "الخطر المزدوج" للإنفلونزا وفيروس كورونا.

وتظهر الأبحاث أن الناس يمكن أن يصابوا بكلا المرضين في نفس الوقت ، مع عواقب وخيمة ومميتة في بعض الأحيان، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.

ومازال لقاح فيروس كورونا غير متاح حتى الآن، ويخشى الخبراء من أن الفيروس ينتقل بين سكان العالم هذا الشتاء، وتشير الأبحاث من الصحة العامة في إنجلترا التي تبحث في مرض Covid-19 بين يناير وأبريل من بين ما يقرب من 20000 مريض في المستشفى، إلى أن خطر الوفاة يتضاعف أكثر، بالنسبة للأشخاص الذين يصابون بالإنفلونزا بالإضافة إلى فيروس كورونا ، مقارنة بفيروس كورونا وحده.

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يمكن أن تكون الإنفلونزا في حد ذاتها أيضًا حالة خطيرة؛ فهي تقتل آلاف الأشخاص كل عام وتدخل العديد من المستشفيات.

أيضا فالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا؛ هم أيضًا الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ Covid-19، فيما قال نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا ، البروفيسور "جوناثان فان" تام: "يمكن أن تكون الإنفلونزا قاتلة وتنتشر بسهولة بين الأطفال والبالغين. واللقاح هو أفضل طريقة لحماية نفسك من الإصابة بالأنفلونزا ، خاصةً إذا كنت في مجموعة معرضة للخطر".

وهذا الشتاء، ومع استمرار انتشار فيروس كوفيد، وزيادة المخاطر على الحياة إذا كنت مريضًا بالفيروسين في وقت واحد؛ فمن الضروري للغاية الحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن.
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