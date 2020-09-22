AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد العوضي يستعرض لياقته البدنية بـ الملاكمة.. شاهد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:29 ص
احمد العوضي
احمد العوضي
Advertisements
مصطفى كرم
شارك  الفنان احمد العوضي، جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بفيديو جديد له، وهو يمارس رياضة الملاكمة.

وظهر أحمد العوضي داخل حلبة ملاكمة وهو يتدرب بشكل قاسٍ، وتسديد بعض اللكمات القوية التي تساعده في التغلب على الخصم. 

وشارك أحمد  العوضى،  في بطولة مسلسل الاختيار مع أمير كرارة، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "سينرجى".

مسلسل "الاختيار" يدور حول  حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.
Advertisements

ترشيحاتنا

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

اشتغلت نجار ومزارع.. ماذا فعل أشرف عبد الباقي منذ بدء أزمة كورونا؟.. فيديو

عودة كنزي.. تفاصيل اختفاء طفلة خرجت من الحضانة بسبب الإهمال

أنت قاعد على الدكة ابعد عن الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم مصطفى شوبير

مدحت شلبى ينضم لـ أون تايم سبورتس

في ذكرى رحيل يوسف عيد.. تعرف على ابنه الفنان الشاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تفاصيل جديدة تكشف عن بي إم دبليو M3 القادمة

باقتلاع الجدار من مكانه.. سرقة غريبة لـ لوحة شهيرة للفنان بانكسي.. صور

تعرف على تفاصيل سكوتر SYM الخاص بالشباب.. صور