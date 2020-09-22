أحمد العوضي يستعرض لياقته البدنية بـ الملاكمة.. شاهد

شارك الفنان احمد العوضي ، جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بفيديو جديد له، وهو يمارس رياضة الملاكمة.





وظهر أحمد العوضي داخل حلبة ملاكمة وهو يتدرب بشكل قاسٍ، وتسديد بعض اللكمات القوية التي تساعده في التغلب على الخصم.





وشارك أحمد العوضى ، في بطولة مسلسل الاختيار مع أمير كرارة، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج "سينرجى".



