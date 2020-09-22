استكمال مشروع الصرف الصحي.. مطلب أهالي طوة في المنيا

شكا المواطن عمر صلاح ، من أهالى قرية طوة بالمنيا ، في رسالة بعث بها إلى خدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من نقص العديد من الخدمات الأساسية التى تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرية .





ويقول فى رسالته : نطالب نحن أبناء قرية طوة، بسرعة توصيل الصرف الصحي لها ، حيث بدأ مشروع الصرف منذ سنوات ، الا انه حتى الآن لم يكتمل ، والمنازل قاربت على الانهيار بسبب ارتفاع منسوب المياه ، إضافة إلى معاناة الأهالى في استدعاء سيارات الكسح ، من حيث النفقات ، فضلا عن الشوارع الضيقة التى لا تستطيع السيارات الدخول اليها.





كما طالب بسرعة إنشاء أو تخصيص مركز شباب ، حيث يذهب الشباب لممارسة الرياضة بالقرى المجاورة ، حيث أن وجود مركز شباب سيصبح متنفسا لأهالى القرية.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.