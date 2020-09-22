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بين الناس

استكمال مشروع الصرف الصحي.. مطلب أهالي طوة في المنيا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:42 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عمر صلاح ، من أهالى قرية طوة بالمنيا ، في رسالة بعث بها إلى خدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من نقص العديد من الخدمات الأساسية التى تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرية .

ويقول فى رسالته : نطالب نحن أبناء قرية طوة، بسرعة توصيل الصرف الصحي لها، حيث بدأ مشروع الصرف منذ سنوات، الا انه حتى الآن لم يكتمل، والمنازل قاربت على الانهيار بسبب ارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى معاناة الأهالى في استدعاء سيارات الكسح، من حيث النفقات، فضلا عن الشوارع الضيقة التى لا تستطيع السيارات الدخول اليها.

كما طالب بسرعة إنشاء أو تخصيص مركز شباب، حيث يذهب الشباب لممارسة الرياضة بالقرى المجاورة، حيث أن وجود مركز شباب سيصبح متنفسا لأهالى القرية.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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